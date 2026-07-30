Fahrplananpassungen im Landkreis: Busse fahren ab 15. August mit besseren Anschlüssen

LANDKREIS SCHWEINFURT, LKR. SCHWEINFURT – Zum 15. August 2026 werden die Fahrpläne im Regionalbusverkehr des Landkreises Schweinfurt erneut angepasst. Ziel der Änderungen sind kürzere Fahrzeiten, bessere Anschlüsse und ein noch stärker an den Bedürfnissen der Fahrgäste ausgerichteter öffentlicher Nahverkehr.

Betroffen sind mehrere Linienbündel im Landkreis.

Auf den Linien 210 und 213 werden die Fahrzeiten angepasst und die Betriebsabläufe optimiert.

Bei den Linien 220 und 223 gibt es mehrere Änderungen: Die Fahrt 43 der Linie 223 wird von 19:10 Uhr auf 20:10 Uhr verlegt. Dadurch ist künftig auch nach Ladenschluss eine Rückfahrt bis Volkach möglich. Die Haltestelle „Sennfeld Kleingärten“ wird wieder bedient und bindet das Naherholungsgebiet am Schweinfurter Baggersee erneut an den südlichen Landkreis an.

Außerdem bestehen mit der letzten Fahrt der Linie 223 um 22:15 Uhr ab Schweinfurt Röntgenstraße künftig Verbindungen in alle von der Linie bedienten Orte. Ab Heidenfeld und Folgende werden die Haltestellen als Bedarfshalt angefahren, sodass der Bus dort nur zum Aussteigen hält. Auf den Fahrten 4, 504 und 34 der Linie 220 verkürzt sich die Fahrzeit durch eine optimierte Streckenführung.

Auch auf den Linien 230 bis 239 gibt es Anpassungen. Die Schulfahrt 10 der Linie 230 startet künftig fünf Minuten früher, damit Schülerinnen und Schüler ihre Schulen rechtzeitig erreichen. Auf den Linien 231 und 232 verbessern geänderte Fahrzeiten die Anschlüsse. Die Nachmittagsfahrten der Linie 239 nach Schweinfurt erhalten eine optimierte Linienführung und werden dadurch schneller.

Die Haltestelle „Neutorstraße“ entfällt künftig. Fahrgäste nutzen stattdessen die nahe gelegene Haltestelle „Theater“. Hintergrund sind Verwechslungen zwischen beiden Haltestellen.

Die aktualisierten Fahrpläne sind online verfügbar. Sämtliche Änderungen treten am 15. August 2026 in Kraft und sind in den Fahrplänen zur besseren Orientierung gelb markiert.