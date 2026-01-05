Fahrrad aus Innenhof gestohlen – Gibt es Zeugen in Hassfurt?

HASSFURT, LKR. HASSBERGE – Am Donnerstag, zwischen 21:00 Uhr und 21:30 Uhr, wurde aus dem Hinterhof eines Anwesens in der Brüder-Becker-Straße ein Fahrrad gestohlen. Das blaue Mountainbike der Marke Scott hat eine weiße Federgabel und der Name des Herstellers ist in orangefarbigen Lettern aufgebracht.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Haßfurt unter Tel. 09521/927-0 entgegen.