Auto IU
Fahrrad-Fahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt
OCHSENFURT, Lkrs. Würzburg – Am Dienstag gegen 18:00 Uhr ereignete sich in der Dr.-Martin-Luther-Straße ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Pedelec.
Eine 79-jährige Pkw-Fahrerin war in Richtung Würzburg unterwegs und wollte nach links in die Dietrich-Bonhoeffer-Straße abbiegen. Hierbei übersah sie einen entgegenkommenden 59-jährigen Fahrradfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer stürzte zu Boden und wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Pkw-Fahrerin blieb unverletzt. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro.
