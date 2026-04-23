Fahrraddieb auf frischer Tat angetroffen – Polizei sucht Komplizen
KITZINGEN – Am Mittwochabend machten sich zwei Täter am Bahnhofsplatz an mehreren Fahrrädern zu schaffen, wobei einer der Beteiligten festgenommen werden konnte, während dem zweiten die Flucht gelang.
Gegen 19:15 Uhr wurden zwei Personen dabei beobachtet, wie sie am Bahnhofsplatz mehrere Fahrräder manipulierten und diese offensichtlich für den Abtransport vorbereiteten. Ein aufmerksamer Zeuge verständigte daraufhin die Polizei.
Noch vor dem Eintreffen der Beamten flüchtete ein männlicher Täter. Der zweite Tatverdächtige, ein 32-jähriger syrischer Staatsangehöriger, konnte jedoch noch vor Ort auf frischer Tat angetroffen und vorläufig festgenommen werden.
Die Polizeiinspektion Kitzingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die Angaben zum flüchtigen Komplizen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09321/141-0 zu melden.
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