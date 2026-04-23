Auto IU

Fahrraddieb auf frischer Tat angetroffen – Polizei sucht Komplizen

23. April 2026Letztes Update 23. April 2026
Fahrraddieb auf frischer Tat angetroffen – Polizei sucht Komplizen
Bild von Couleur auf Pixabay
Keiler Weißbier Hell

KITZINGEN – Am Mittwochabend machten sich zwei Täter am Bahnhofsplatz an mehreren Fahrrädern zu schaffen, wobei einer der Beteiligten festgenommen werden konnte, während dem zweiten die Flucht gelang.

Gegen 19:15 Uhr wurden zwei Personen dabei beobachtet, wie sie am Bahnhofsplatz mehrere Fahrräder manipulierten und diese offensichtlich für den Abtransport vorbereiteten. Ein aufmerksamer Zeuge verständigte daraufhin die Polizei.

Kulturamt Haßfurt Events - Dota
Abenteuer & Allrad 2026 Bad Kissingen

Noch vor dem Eintreffen der Beamten flüchtete ein männlicher Täter. Der zweite Tatverdächtige, ein 32-jähriger syrischer Staatsangehöriger, konnte jedoch noch vor Ort auf frischer Tat angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Das könnte Dich auch interessieren:

Tefal stellt seinen ersten selbstschärfenden Messerblock EverSharp vor

Der neue selbstschärfende EverSharp Messerblock von Tefal sorgt dafür, dass stumpfe Klingen der Vergangenheit angehören, indem er die Messer bei jeder Nutzung automatisch schärft. Durch ein integriertes Schleifsystem aus Keramik wird die Klinge beim Zurückstecken im optimalen Winkel geschärft, sodas

Abenteuer & Allrad 2026 Bad Kissingen
Mehr

Die Polizeiinspektion Kitzingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die Angaben zum flüchtigen Komplizen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09321/141-0 zu melden.

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

23. April 2026Letztes Update 23. April 2026

Mehr

Aktive Feuerwehrmänner und Frauen ausgezeichnet – Staatliche Ehrungen im Schonunger Rathaus

Aktive Feuerwehrmänner und Frauen ausgezeichnet – Staatliche Ehrungen im Schonunger Rathaus

23. April 2026
Führungswechsel im Jobcenter Bad Kissingen

Führungswechsel im Jobcenter Bad Kissingen

23. April 2026
Mehrere Diebstähle im Dienstbereich der Polizei Schweinfurt

Mehrere Diebstähle im Dienstbereich der Polizei Schweinfurt

23. April 2026
Diebstahl von Autoreifen in Haßfurt

Diebstahl von Autoreifen in Haßfurt

23. April 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 21.04.26)