Fahrraddieb auf frischer Tat ertappt – Polizei findet weiteres Diebesgut
GEROLZHOFEN, LKR. SCHWEINFURT – Dank eines aufmerksamen Passanten konnte die Polizei Gerolzhofen in der Nacht zum Donnerstag, gegen 00:00 Uhr, einen 69-jährigen Fahrraddieb am Busbahnhof auf frischer Tat festnehmen.
Der Passant beobachtete, wie die männliche Person versuchte, ein E-Bike zu entwenden. Die sofort alarmierte Polizei traf den 69-jährigen Deutschen an, als er gerade versuchte, ein Fahrradschloss gewaltsam zu öffnen, und nahm ihn vorläufig fest.
Bei der Durchsuchung des Mannes wurden neben mehreren Geldbeuteln auch diverse Bankkarten und Personalausweise aufgefunden. Ihn erwarten nun Anzeigen unter anderem wegen versuchtem Diebstahl in einem besonders schweren Fall sowie Sachbeschädigung. Die Ermittlungen zu den aufgefundenen Ausweisen, Bankkarten und Geldbeuteln dauern an.
Die Ermittler bitten:
-
Mögliche Geschädigte, deren Fahrräder im Bereich des Busbahnhofs Gerolzhofen angegangen wurden, sollen sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 09382/940-0 melden.
-
Der Mitteiler, der den Tatverdächtigen beobachtet hat, wird ebenfalls gebeten, sich erneut bei der Polizei zu melden.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!