Fahrraddiebe auf frischer Tat erwischt – Besitzer der Räder gesucht

BAD NEUSTADT, LKR. RHÖN-GRABFELD – Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte die Polizei Bad Neustadt am Samstagabend zwei Fahrraddiebe auf frischer Tat erwischen. Die Männer hatten es auf ein spezielles Paralleltandem abgesehen. Die Polizei sucht nun nach dem Besitzer dieses Fahrrades.

Am Parkplatz des Bahnhofes beobachtete der Zeuge, wie sich die beiden Männer an dem Paralleltandem zu schaffen machten und informierte die Polizei. Vor Ort traf die Streife auf einen 24-jährigen Tatverdächtigen und nahm ihn nach sehr widersprüchlichen Angaben vorläufig fest. Kurze Zeit später konnten die Beamten auch seinen zwei Jahre jüngeren Begleiter ermitteln.

Dem Sachstand nach hatten sie es auf ein spezielles Paralleltandem abgesehen und wollten eigenen Angaben zu Folge damit lediglich eine Spritztour machen. Für die weiteren Ermittlungen in diesem Fall sucht die Polizei nun nach dem Besitzer dieses außergewöhnlichen Fahrrades. Da die Polizei zusätzlich an dem Schloss eines in der Nähe abgestelltem roten Mountainbikes der Marke Haibike eine Beschädigung festgestellt hat, wird auch hier der Besitzer gebetens sich bei der Polizei Bad Neustadt zu melden.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Neustadt / Saale unter Tel. 09771/606-0 entgegen.