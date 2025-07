Fahrraddiebe in Würzburg – Tatverdächtige auf frischer Tat gefasst

WÜRZBURG/INNENSTADT – Ein aufmerksamer Zeuge teilte am frühen Morgen des 17.07.2025 mit, dass er am Willy-Brand-Kai eine Personengruppe beobachten konnte, welche sich an den Fahrrädern auf der gegenüberliegenden Straßenseite zu schaffen machten.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte die drei Tatverdächtigen – eine Frau (33) und zwei Männer (24,16) – mit drei Fahrrädern festgestellt werden. Diese wurden daraufhin einer Kontrolle unterzogen. Es stellte sich heraus, dass es sich bei den Mitgeführten um drei zuvor gestohlene Fahrräder handelt. Es wird von einem Beuteschaden von rund 600 Euro ausgegangen. Die Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen. Die Fahrräder wurden sichergestellt. Die drei Geschädigten konnten zum jetzigen Stand noch nicht ermittelt werden.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ermittelt wegen Besonders Schwerem Diebstahl von Fahrrädern und bittet die Eigentümer der Fahrräder und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel. 0931-457 2230 zu melden.