Fahrraddiebe, Reifenzerstecher und Unfallflüchtige beschäftigen die Polizei Bad Kissingen

BAD KISSINGEN. Am Dienstag, zwischen 06:00 Uhr und 17:00 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße zum Diebstahl eines Fahrrads. Das graue Mountainbike der Marke Bulls stand abgeschlossen bei den Fahrradständern am Bahnhof.

BAD KISSINGEN. In der Veit-Stoß-Straße wurde mutwillig ein geparkter Mercedes beschädigt. Ein Unbekannter hat mehrere Reifen des Fahrzeugs zerstochen. Die Tatzeit liegt zwischen Donnerstag, 22:00 Uhr und Freitag, 12:00 Uhr.

BAD KISSINGEN. In einem Hinterhof in der Maxstraße wurde ein weißer Golf angefahren und beschädigt. Der Unfall ereignete sich zwischen Montag, 19:30 Uhr und Dienstag, 13:30 Uhr.

Das könnte Dich auch interessieren: RIFFL: Obst und Gemüse in dekorativer Wellenform Innovation für die Hygiene in der Küche: Selbstreinigende Spüle von BORA setzt neue Maßstäbe

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Kissingen unter Tel. 0971/7149-0 entgegen.