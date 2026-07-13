Fahrraddiebstahl im Umfeld des Bürgerfests: Polizist stellt Diebesgut in der Freizeit sicher
BAD KÖNIGSHOFEN I. GRABFELD, LKR. RHÖN-GRABFELD – Ein aufmerksamer Polizeibeamter hat am Sonntag einen Fahrraddiebstahl aufgeklärt, kurz nachdem das gestohlene Mountainbike als vermisst gemeldet wurde.
Hergang des Diebstahls
Ein 28-jähriger Mann hatte sein Mountainbike am Samstagabend an der Jahnpromenade abgestellt, um das örtliche Bürgerfest zu besuchen. Als er zu seinem Fahrrad zurückkehrte, musste er den Diebstahl feststellen. Am Sonntagnachmittag gegen 16:00 Uhr erstattete er daraufhin Anzeige bei der Polizeiinspektion.
Schneller Erfolg durch Aufmerksamkeit
Nur eine Stunde nach der Anzeigenaufnahme wurde ein Polizeibeamter auf seinem Heimweg auf das gestohlene Fahrrad aufmerksam, das ihm im fließenden Verkehr entgegenkam. Er informierte umgehend eine Streife, die den Fahrer des Mountainbikes, einen 16-jährigen Jugendlichen, kurz darauf anhielt.
Konsequenzen und Rückgabe
Das Fahrrad wurde sichergestellt und konnte dem 28-jährigen Besitzer noch vor Ort wieder ausgehändigt werden. Gegen den 16-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrraddiebstahls eingeleitet.
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