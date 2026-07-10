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Fahrradfahrer (10) bei Zusammenstoß mit Pkw schwer verletzt

10. Juli 2026Letztes Update 10. Juli 2026
Fahrradfahrer (10) bei Zusammenstoß mit Pkw schwer verletzt
Symbolfoto: 2fly4
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MARKTHEIDENFELD, LKR. MAIN-SPESSART – Ein zehnjähriger Junge ist am Donnerstagabend am Ortsrand von einem Pkw erfasst und schwer verletzt worden. Die Polizei Marktheidenfeld nahm den Unfall auf.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Junge mit seinem Fahrrad auf einem Feldweg unterwegs und fuhr auf die Straße „Am Maradies“ ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem vorfahrtsberechtigten Pkw, der von einem 83-jährigen Mann gefahren wurde.

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Verstrickt und zugenäht

Der Autofahrer konnte den Zusammenstoß offenbar nicht mehr rechtzeitig verhindern und erfasste den Jungen frontal.

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Der 10-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei Marktheidenfeld übernahm die Unfallaufnahme.


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