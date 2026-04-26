Fahrradfahrer bei Unfall verletzt – Polizei fahndet nach silbernem VW Tiguan
SANDBERG, Landkreis Rhön-Grabfeld – Am Donnerstagmittag ist es auf der Staatsstraße 2288 zwischen Bischofsheim und Sandberg zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 88-jähriger Fahrradfahrer verletzt wurde.
Gegen 14:00 Uhr war der Senior in Richtung Sandberg unterwegs, als er von einem Auto überholt wurde. Der Fahrzeugführer hielt dabei nicht den erforderlichen Seitenabstand ein und touchierte den Radfahrer. Der 88-Jährige stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den verletzten Mann zu kümmern.
Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdienst übernahmen die Erstversorgung vor Ort, bevor der Verletzte in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Die Polizeiinspektion Bad Neustadt hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung und Unfallflucht aufgenommen.
Im Fokus der Fahndung steht ein silberfarbener VW Tiguan, an dem die Abdeckung des rechten Außenspiegels fehlt. Hinweise aus der Bevölkerung nimmt die Polizeiinspektion Bad Neustadt an der Saale unter der Telefonnummer 09771/606-0 entgegen.
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