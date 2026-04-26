Auto IU

Fahrradfahrer bei Unfall verletzt – Polizei fahndet nach silbernem VW Tiguan

26. April 2026Letztes Update 26. April 2026
Fahrradfahrer bei Unfall verletzt – Polizei fahndet nach silbernem VW Tiguan
Symbolfoto: 2fly4
Eisgeliebt

SANDBERG, Landkreis Rhön-Grabfeld – Am Donnerstagmittag ist es auf der Staatsstraße 2288 zwischen Bischofsheim und Sandberg zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 88-jähriger Fahrradfahrer verletzt wurde.

Gegen 14:00 Uhr war der Senior in Richtung Sandberg unterwegs, als er von einem Auto überholt wurde. Der Fahrzeugführer hielt dabei nicht den erforderlichen Seitenabstand ein und touchierte den Radfahrer. Der 88-Jährige stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den verletzten Mann zu kümmern.

Abenteuer & Allrad 2026 Bad Kissingen
Maincor Stellenangebot Kunststoff- & Kautschuktechnologie Knetzgau

Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdienst übernahmen die Erstversorgung vor Ort, bevor der Verletzte in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Die Polizeiinspektion Bad Neustadt hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung und Unfallflucht aufgenommen.

Das könnte Dich auch interessieren:

Neuheit im Jagdsortiment: Friedr. Dick präsentiert Skinner mit Aufbrechhaken

Der Traditionshersteller Friedr. Dick erweitert sein Angebot für den Jagdbereich um ein spezielles Skinner- und Aufbrechmesser mit einer Klingenlänge von 15 cm. Das Werkzeug wurde gezielt für das sichere Aufbrechen und Häuten von Wild sowie Schlachttieren entwickelt und kombiniert Funktionalität mit

Abenteuer & Allrad 2026 Bad Kissingen
Mehr

Im Fokus der Fahndung steht ein silberfarbener VW Tiguan, an dem die Abdeckung des rechten Außenspiegels fehlt. Hinweise aus der Bevölkerung nimmt die Polizeiinspektion Bad Neustadt an der Saale unter der Telefonnummer 09771/606-0 entgegen.

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

26. April 2026Letztes Update 26. April 2026

Mehr

Auseinandersetzung und Sachbeschädigungen in Schweinfurt: Polizei sucht Zeugen

Auseinandersetzung und Sachbeschädigungen in Schweinfurt: Polizei sucht Zeugen

26. April 2026
Junger BMW-Fahrer nach Tankbetrug auf der A71 festgenommen

Junger BMW-Fahrer nach Tankbetrug auf der A71 festgenommen

26. April 2026
Starkes TG-Team bei Karate-Südgames in Ulm

Starkes TG-Team bei Karate-Südgames in Ulm

26. April 2026
Der war echt cool drauf: Unfallverursacher zündet sich während der Polizeikontrolle Joint an

Der war echt cool drauf: Unfallverursacher zündet sich während der Polizeikontrolle Joint an

26. April 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 21.04.26)