Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt
BERGTHEIM, OT DIPBACH / LKR. WÜRZBURG – Bei einem Verkehrsunfall in der Bergtheimer Straße ist am Freitagnachmittag, gegen 15:00 Uhr, ein 62-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt worden, nachdem er auf einen Wohnwagen auffuhr. Der Mann kam mit dem Rettungswagen in ein Würzburger Krankenhaus.
Der deutsche Staatsangehörige war mit seinem Fahrrad in Fahrtrichtung Bergtheim unterwegs. Er erkannte offenbar zu spät, dass ein vor ihm fahrendes Fahrzeuggespann abbremste, und prallte auf den Wohnwagen auf.
Der Radfahrer stürzte und zog sich dem Sachstand nach schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche, Verletzungen zu.
Der entstandene Sachschaden wird nach ersten Schätzungen im niedrigen fünfstelligen Bereich liegen. Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Polizeiinspektion Würzburg-Land.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!