Fahrradfahrer fährt auf Pkw auf: Radler mit über 1,6 Promille leicht verletzt

18. Februar 2026Letztes Update 18. Februar 2026
Symbolbild von Sunset West Legal Group auf Pixabay
OSTHEIM VOR DER RHÖN, LKR. RHÖN-GRABFELD – Ein 43-jähriger Radfahrer hat am Montagabend in der Marktstraße einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw übersehen und ist bei dem Zusammenstoß gestürzt. Eine Anwohnerin eilte dem Mann sofort zu Hilfe, der bei dem Unfall glücklicherweise nur leichte Verletzungen erlitt.

Während der Erstversorgung durch den Rettungsdienst bemerkten die Beamten der Polizei Mellrichstadt deutlichen Alkoholgeruch. Ein freiwilliger Test bestätigte den Verdacht mit einem Wert von über 1,6 Promille, woraufhin eine Blutentnahme angeordnet wurde. Da für Radfahrer die absolute Fahruntüchtigkeit bei 1,6 Promille erreicht ist, erwartet den Mann nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

