Fahrradfahrer flüchtig – Kind von Fahrradfahrer erfasst und schwer verletzt – Polizei ermittelt und sucht Zeugen
ALZENAU – Am Freitagnachmittag gegen 13:05 Uhr kam es im Bereich der Einmündung Mühlweg und Edith-Stein-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem bislang unbekannten Fahrradfahrer und einem 10-jährigen Mädchen.
Das Mädchen wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, während der unbekannte Radfahrer vom Unfallort flüchtete. Die Alzenauer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.
Nach derzeitigem Sachstand fuhr der Mann mit seinem schwarzen E-Bike auf der Mühlstraße in Fahrtrichtung Wasserlos. An der Einmündung zur Edith-Stein-Straße wollte das Mädchen den Fußgängerweg überqueren, woraufhin es zur Kollision kam und beide stürzten. Der unbekannte Fahrradfahrer, der selbst eine stark blutende Platzwunde an der rechten Kopfseite erlitt, entfernte sich anschließend. Passanten leisteten Erste Hilfe und informierten die Polizei.
Beschreibung des gesuchten Radfahrers:
- Alter: Zwischen 35 und 40 Jahre alt
- Größe/Statur: Circa 170 cm groß, kräftige Statur
- Aussehen: Dunkle Haare und einen Vollbart
- Verletzung: Stark blutende Platzwunde an der rechten Kopfseite
- Kleidung/Mitgeführtes: Grünes Oberteil, dunkle Mütze, schwarze Kopfhörer um den Hals, schwarze Umhängetasche
- Fahrzeug: Schwarzes E-Bike mit auffällig dicken Reifen
Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter der Telefonnummer 06023/944-0 entgegen.
