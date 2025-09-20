Fahrradfahrer wird bei Unfall schwer verletzt
EISENHEIM – Am Donnerstagabend kam es auf der Staatsstraße 2260 zwischen der Abzweigung nach Eisenheim und Prosselsheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Autofahrer zwei Radfahrer erfasste. Einer der Radfahrer wurde dabei schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert.
Gegen 18:45 Uhr befuhren zwei Radfahrer im Alter von 21 und 28 Jahren die Staatsstraße hintereinander. Ein in gleicher Fahrtrichtung fahrender 69-jähriger Autofahrer erkannte die Radfahrer offenbar nicht und stieß ungebremst mit ihnen zusammen. Der hintere der beiden Radfahrer wurde durch den Anstoß von seinem Fahrrad in den Straßengraben geschleudert und erlitt schwere Kopfverletzungen sowie weitere Blessuren. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen besteht glücklicherweise keine Lebensgefahr.
Der zweite Radfahrer wurde ebenfalls von dem PKW touchiert, blieb jedoch unverletzt. Sein Fahrrad wurde leicht beschädigt, während das Rad des schwer verletzten Mannes auseinanderbrach. Eine mögliche Ursache für den Unfall könnte die tief stehende Sonne gewesen sein, die zur Unfallzeit in Fahrtrichtung die Sicht behinderte. Die Staatsstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden.
