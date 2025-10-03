Fahrradführung durch das UNESCO Welterbe in Bad Kissingen
BAD KISSINGEN – Die Welterbekoordination Bad Kissingen bietet eine neue, etwa 90-minütige Fahrradtour an, die kompakt alle wesentlichen Aspekte des großräumigen UNESCO-Welterbes der Stadt vermittelt. Die 10 Kilometer lange Tour führt die Teilnehmer unter Begleitung geschulter Vermittler durch die zentralen Orte, die Bad Kissingen zum Weltbad aufsteigen ließen.
Die Tour ist weitgehend flach und verläuft auf Radwegen oder wenig verkehrsreichen Straßen. Sie eignet sich für Bio- oder E-Bikes.
Tour-Details und Highlights
- Treffpunkt: Vor dem Regentenbau (Straße Am Kurgarten)
- Endpunkt: An der Oberen Saline
- Dauer: Etwa 90 Minuten
- Strecke: Ca. 10 km
Die Route führt zunächst in den Süden, um die Bedeutung der Versorgungsstrukturen wie Bahnhof und Alter Schlachthof sowie sakraler Räume wie der Erlöserkirche für das Kurbad aufzuzeigen.
Anschließend geht es Richtung Norden durch den Rosengarten und über die Salinenpromenade. Hier begegnen die Teilnehmer der Kultur des Spazierens und der Einführung neuer Sportarten. Die Tour klärt abschließend an der Unteren und Oberen Saline die jahrhundertealte Geschichte des Salzes und die Frage, warum Reichskanzler Bismarck hier 14-mal verweilte.
Kosten und Tickets
- Erwachsene: 10,00 €
- Kinder (bis 12 Jahre): 5,00 €
Besonderer Bonus: Das Eintrittsticket in das Museum Obere Saline ist im Ticket für die Fahrrad-Tour bereits inkludiert.
Tickets können bequem über die Tourist-Information oder online über den Veranstaltungskalender unter www.bad-kissingen.de erworben werden.
