Fahrradständer aufgeflext: E-Bike der Marke Fischer gestohlen
KARLSTADT IM LANDKREIS MAIN-SPESSART – In der Zeit von Donnerstagnachmittag bis Freitagmorgen haben bislang unbekannte Täter in der Straße „Zum Helfenstein“ mit brachialer Gewalt ein hochwertiges E-Bike entwendet. Um an das verschlossene Fahrrad zu gelangen, nutzten die Diebe einen Winkelschleifer und trennten kurzerhand den Metallträger des Fahrradständers durch.
Durch das Aufflexen des Ständers gelang es den Tätern, das angeschlossene E-Bike der Marke Fischer mitsamt dem Schloss abzustreifen und zu flüchten. Die Polizei Karlstadt hat vor Ort die Ermittlungen wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls sowie wegen Sachbeschädigung aufgenommen.
Da die Nutzung eines Winkelschleifers Lärm verursacht haben könnte, hoffen die Beamten auf Beobachtungen aus der Nachbarschaft oder von Passanten. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Geräusche wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09353/9741-0 bei der Polizeiinspektion Karlstadt zu melden.
