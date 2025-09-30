Fahrradsturz unter möglicher Beteiligung eines PKW – Zeugen gesucht
VEITSHÖCHHEIM – Am Sonntag ereignete sich gegen 14:15 Uhr auf der Mainlände in Veitshöchheim ein Verkehrsunfall, bei dem eine 45-jährige Fahrradfahrerin stürzte und leicht verletzt wurde. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs bittet die Polizei um Zeugenhinweise, da nach Angaben der gestürzten Radfahrerin ein PKW beteiligt war und mehrere Personen am Unfallort anwesend waren.
Der Unfall geschah in Fahrtrichtung Würzburg, etwa auf Höhe der Einmündung zur Parkstraße. Die Radfahrerin kann sich nicht mehr an den genauen Unfallhergang erinnern.
Zur Ermittlung der Unfallursache sowie weiterer Beteiligter bittet die Polizeiinspektion Würzburg-Land Zeugen oder den beteiligten PKW-Fahrer dringend um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 0931/457-1630 oder per E-Mail an pp-ufr.wuerzburg-land.pi@polizei.bayern.de.
