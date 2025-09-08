Auto IU

Fahrradträger samt E-Bike von Wohnmobil geklaut

SOMMERACH – In der Zeit vom 05.09.2025, 16:00 Uhr bis 06.09.2025, 09:00 Uhr parkte der Geschädigte in der Nordheimer Straße auf einem Parkplatz ein Wohnmobil.

Ein bislang unbekannter Täter entwendete vom Fahrradträger des Fahrzeugs das mit einem Schloss gesicherte E-Bike der Marke „Bulls“. Der Beuteschaden beläuft sich auf ca. 5000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kitzingen unter der Telefonnummer 09321/141-0 entgegen.

