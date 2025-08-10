Fahrradunfall bei Überholvorgang auf Mainradweg
SOMMERHAUSEN, LKR. WÜRZBURG – Am Samstagnachmittag kam es auf dem Mainradweg bei Sommerhausen zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Radfahrern, bei dem beide leicht verletzt wurden.
Ein 65-jähriger Mann wollte eine Fußgängergruppe überholen und scherte nach links aus. Dabei übersah er eine 61-jährige Frau, die ebenfalls überholen wollte und bereits links von ihm fuhr. Beide stürzten, wobei die Frau mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden musste. Der Sachschaden an den Rädern beträgt rund 50 Euro. Die Polizeiinspektion Ochsenfurt hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen.
Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiinspektion Ochsenfurt unter der Rufnummer 09331/8741-0 in Verbindung zu setzen.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!