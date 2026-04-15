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Fahrt unter Alkoholeinfluss gestoppt: Polizei Karlstadt zieht Pkw-Fahrer mit 1,6 Promille aus dem Verkehr

15. April 2026Letztes Update 15. April 2026
Fahrt unter Alkoholeinfluss gestoppt: Polizei Karlstadt zieht Pkw-Fahrer mit 1,6 Promille aus dem Verkehr
Symbolbild: 2fly4
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KARLSTADT – Am Dienstagnachmittag ist ein 35-jähriger Autofahrer in der Johann-Zahn-Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen worden. Da der Mann erheblich unter Alkoholeinfluss stand, wurde seine Weiterfahrt sofort unterbunden und sein Führerschein sichergestellt.

Gegen 15:20 Uhr fiel der Pkw-Fahrer einer Streife der Polizei Karlstadt auf. Während der Überprüfung bemerkten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht: Das Gerät zeigte einen Wert von rund 1,6 Promille an.

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Für den 35-jährigen Deutschen hatte die Kontrolle unmittelbare rechtliche Folgen. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen, zudem wurde die Weiterfahrt an Ort und Stelle beendet. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den Mann ein.

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