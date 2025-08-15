Fahrten unter Drogeneinfluss
KARLSTADT, LKR. MAIN-SPESSART – Ein 22-jähriger Autofahrer wurde am Donnerstagnachmittag in Karlstadt von der Polizei kontrolliert, wobei Hinweise auf vorangegangenen Cannabiskonsum festgestellt wurden. Nachdem er die Fahrt nicht fortsetzen durfte, holte er kurz darauf mit einem 26-jährigen Begleiter und einer 21-jährigen Bekannten den sichergestellten Autoschlüssel bei der Polizei ab. Kurze Zeit später wurde der Pkw erneut im fließenden Verkehr festgestellt – diesmal saß der 26-jährige, der zuvor ebenfalls Cannabiskonsum eingeräumt hatte, selbst am Steuer. Beide Männer müssen sich nun wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss verantworten.
Um kurz vor 16 Uhr unterzog eine Streife der Polizeiinspektion Karlstadt einen 22-jährigen Autofahrer mit seinem Fiat Am Hammersteig einer Verkehrskontrolle. Dabei ergaben sich Hinweise auf kürzlich zurückliegenden Cannabiskonsum. Der junge Mann räumte dies nach einem Telefonat mit seinem Anwalt ein. Er musste sich einer Blutentnahme durch einen Arzt unterziehen. Sein 26-jähriger Beifahrer gab ebenfalls an, Cannabis konsumiert zu haben, konnte das Fahrzeug seines Freundes jedoch nicht weiterfahren. Die Polizei unterband die Weiterfahrt und stellte den Fahrzeugschlüssel sicher. Gegen den 22-Jährigen wurde ein Verfahren wegen Fahrens unter Drogeneinfluss eingeleitet.
Kurze Zeit später suchten der 22-Jährige und sein Beifahrer in Begleitung einer 21-jährigen Bekannten die Polizeiinspektion Karlstadt auf, um den Schlüssel abzuholen. Nach einer Überprüfung ihrer Fahrerlaubnis wurde der Schlüssel an die 21-Jährige übergeben. Sie wurde darauf hingewiesen, den Schlüssel für die nächsten 24 Stunden nicht an einen ihrer Bekannten auszuhändigen. Doch schon kurze Zeit später fiel den Beamten der Fiat erneut im Verkehr auf. Der 22-jährige, der das Fahrzeug zuvor noch geführt hatte, saß nun auf dem Beifahrersitz. Es war offensichtlich, dass sein 26-jähriger Begleiter, der zuvor selbst seinen Cannabiskonsum eingeräumt hatte, das Steuer übernommen hatte. Das Fahrzeug wurde ein weiteres Mal angehalten und die Weiterfahrt unterbunden. Der 26-Jährige musste sich nun ebenfalls einer Blutentnahme unterziehen. Auch gegen ihn wurde ein Verfahren wegen Fahrens unter Drogeneinfluss eingeleitet.
