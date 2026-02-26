Fahrtenkatalog 2026 ab sofort für Jugendliche in Bad Kissingen erhältlich
LANDKREIS BAD KISSINGEN – Ab dem 26. Februar stellt die Kommunale Jugendarbeit den neuen Fahrtenkatalog bereit, der Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen eine breite Palette an Freizeitangeboten für das Jahr 2026 bietet. Die Auswahl reicht von Ausflügen zum Hochseilgarten Volkersberg über internationale Begegnungen in Städten wie Athen und Prag bis hin zu einem Roadtrip durch Norwegen.
Landrat Thomas Bold betonte bei der Präsentation, dass der Katalog ein fester Bestandteil der regionalen Jugendarbeit ist und auch Angebote lokaler Vereine bündelt. Das Programm umfasst vielfältige Aktivitäten wie Kanuwandern, eine Zelttheaterwoche oder Adventswochenenden. Ziel ist es, für jeden Geschmack das passende Erlebnis zu bieten, sei es sportlich in der Natur oder bei kulturellen Entdeckungsreisen.
Kreisjugendpflegerin Melanie Schäfer hob hervor, dass diese Freizeiten bewusst keine kommerziellen Reisen sind. Die Teilnehmenden werden aktiv eingebunden und übernehmen Verantwortung für die Gemeinschaft, was die Eigenständigkeit und das Selbstbewusstsein der jungen Menschen nachhaltig fördert.
Du kannst den Katalog auf der Internetseite fahrtenkatalog.de herunterladen. Alternativ ist eine gedruckte Version bei der Kommunalen Jugendarbeit unter der Telefonnummer 0971/801-7010 oder per E-Mail unter kommunale.jugendarbeit@kg.de erhältlich.
