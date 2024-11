Fahrzeug aufgebrochen und mehrere hochwertige Elektrowerkzeuge entwendet

WALDBÜTTELBRUNN / LKR. WÜRZBURG – In der Zeit von Samstagnachmittag bis Montagfrüh wurde in der August-Bebel-Straße vor der Apotheke ein orangefarbener LKW der Marke Mercedes aufgebrochen. Das Firmenfahrzeug, in dem zahlreiche hochwertige Elektrowerkzeuge gelagert waren, fiel bislang unbekannten Tätern zum Opfer.

Die Einbrecher bohrten das Schloss der Hecktüre auf und verschafften sich so Zugang zum Laderaum des Fahrzeugs. Gestohlen wurden unter anderem Bohrhämmer der Marken Bosch und Makita, elektrische Vermessungsgeräte der Marke Leica, eine Kettensäge, eine Motorflex sowie mehrere Akkumulatoren. Der Wert der Beute beläuft sich auf einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag. Aufgrund der Menge und des Gewichts der gestohlenen Werkzeuge wird davon ausgegangen, dass die Täter ein Fahrzeug zum Abtransport genutzt haben.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei Würzburg-Land ermittelt und sucht nach Zeugen, die zur Aufklärung der Tat beitragen können. Besonders wichtig sind folgende Fragen:

Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der August-Bebel-Straße während des Tatzeitraums beobachtet?

Wer hat auffällige Geräusche, insbesondere Bohrgeräusche, wahrgenommen?

Wurden eventuell die gestohlenen Werkzeuge zum Kauf angeboten?

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0931/457-1630 oder per E-Mail an pp-ufr.wuerzburg-land.pi@polizei.bayern.de zu melden. Jeder Hinweis könnte bei der Aufklärung dieser Tat hilfreich sein.



