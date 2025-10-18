Auto IU
Fahrzeug durch Flaschenwurf beschädigt
ZELLINGEN – Im Zeitraum von Dienstag, den 14. Oktober 2025, bis Donnerstag, den 16. Oktober 2025, wurde im Gewerbegebiet Am Güßgraben ein weißer Transporter auf einem umzäunten Firmengelände beschädigt.
Ein bislang unbekannter Täter warf eine Flasche in das Anwesen, die den Kofferraumdeckel des Fahrzeugs traf und eine Delle verursachte.
Der Sachschaden wird auf ungefähr 500 Euro beziffert. Die Polizeiinspektion Karlstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 09353/9741-0.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!