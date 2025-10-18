Auto IU

Fahrzeug durch Flaschenwurf beschädigt

18. Oktober 2025Letztes Update 18. Oktober 2025
Foto: Oliver Graumnitz / Pixabay
Sparkasse

ZELLINGEN – Im Zeitraum von Dienstag, den 14. Oktober 2025, bis Donnerstag, den 16. Oktober 2025, wurde im Gewerbegebiet Am Güßgraben ein weißer Transporter auf einem umzäunten Firmengelände beschädigt.

Ein bislang unbekannter Täter warf eine Flasche in das Anwesen, die den Kofferraumdeckel des Fahrzeugs traf und eine Delle verursachte.

Der Sachschaden wird auf ungefähr 500 Euro beziffert. Die Polizeiinspektion Karlstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 09353/9741-0.

Neu im Team des Ambulanzzentrum-Schweinfurt Dr. Stefan Muffert
Mehr

Krapfenschmaus 2025
Dein Ding
Naturfreundehaus


Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

18. Oktober 2025Letztes Update 18. Oktober 2025
Pixel ALLE Seiten (Stand 05.08.25)