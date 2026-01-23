Fahrzeug flüchtet vor Kontrolle – Verfolgungsfahrt über Landesgrenzen hinweg

WITTIGHAUSEN, OT OBERWITTIGHAUSEN, MAIN-TAUBER-KREIS / GIEBELSTADT, LKR. WÜRZBURG – Ein Verkehrsteilnehmer versuchte sich einer Verkehrskontrolle in Baden-Württemberg zu entziehen. Nach einer Verfolgungsfahrt konnte dieser in Bayern gestoppt werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Verkehrskontrolle in Baden-Württemberg

Eine Streife des Polizeireviers Tauberbischofsheim, wollte am Mittwochabend, gegen 22:30 Uhr, den Fahrer eines Audis in Oberwittighausen einer Verkehrskontrolle unterziehen. Dieser missachtete jedoch das Anhaltesignal und beschleunigte sein Fahrzeug.

Verfolgungsfahrt mit mehreren Streifen

Da der Flüchtige die Landesgrenze überfuhr, wurden auch bayerische Streifen in die Fahndung eingebunden. Auf seiner Flucht beschleunigte der Mann seinen Audi auf Geschwindigkeiten von bis zu 200 km/h. Die Fahrt führte durch Moos, Kirchheim, Kleinrinderfeld, Geroldshausen und endete auf einem Feldweg Richtung Ingolstadt. Im Rahmen der Anhaltung touchierte er einen baden-württembergischen Streifenwagen. Verletzt wurde hierbei niemand. Es entstand ein Sachschaden von circa 5.000 Euro.

Folgemaßnahmen

Der 23-jährige Deutsche konnte anschließend widerstandslos festgenommen werden. Bei der anschließenden Durchsuchung des Fahrzeugs konnte ein Schlagring und Betäubungsmittelutensilien aufgefunden werden. Zudem ergaben sich Hinweise, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. In der Folge musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, zudem wurde der Führerschein des 23-Jährigen beschlagnahmt