Fahrzeug gerät in den Gegenverkehr – Zusammenstoß im Landkreis Hassberge
RIEDBACH / LANDKREIS HASSBERGE – Ein vereister Streckenabschnitt in einer Senke hat am Donnerstagabend zu einem schweren Zusammenstoß zwischen Rügheim und Mechenried geführt. Ein 27-jähriger VW-Fahrer verlor gegen 20:00 Uhr aufgrund plötzlich auftretender Straßenglätte die Kontrolle über seinen Wagen und geriet in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden Honda Civic, dessen 21-jähriger Fahrer durch den Aufprall leicht verletzt wurde.
Der verletzte junge Mann wurde nach der Erstversorgung vor Ort durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei Haßfurt sowie die Freiwillige Feuerwehr Riedbach waren im Einsatz, um die Unfallstelle abzusichern und den Verkehr zu leiten. Auch der Kreisbauhof wurde angefordert, um die gefährliche Glatteisstelle auf der betroffenen Fahrbahn umgehend zu sichern und zu streuen.
An beiden Fahrzeugen entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 10.000 Euro. Der VW Golf und der Honda Civic waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei nutzt diesen Vorfall als Anlass, um Verkehrsteilnehmer erneut vor den Gefahren durch unvorhersehbare Glätte in Senken und Waldstücken während der Wintermonate zu warnen.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!