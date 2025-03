Fahrzeug komplett durch Vandalen beschädigt

KARLBURG – Am Sonntag kam es in Karlburg (Landkreis Main-Spessart) zu einem besonders dreisten Fall von Vandalismus und Diebstahl. Ein Pkw Daimler, der nach einem Verkehrsunfall gegen 07 Uhr auf einem Parkplatz an der Staatsstraße abgestellt worden war, wurde im Laufe des Tages mutwillig schwer beschädigt.

Als der Fahrzeughalter das Auto gegen 19 Uhr abschleppen lassen wollte, entdeckte er die massiven Zerstörungen: Ein bislang unbekannter Täter hatte sämtliche Fensterscheiben eingeschlagen und die Beleuchtungseinrichtungen des Fahrzeugs demoliert. Zusätzlich wurde das Fahrzeug mit Müll und Unrat gefüllt.

Doch damit nicht genug: Der verschlossene Kofferraum wurde gewaltsam aufgehebelt, wobei ein Ersatzreifen gestohlen wurde. Zudem befand sich im Inneren des Fahrzeugs eine Geldbörse mit Bargeld, die ebenfalls entwendet wurde.

Der entstandene Schaden ist erheblich: Der Beuteschaden beläuft sich auf etwa 700 Euro, während der Sachschaden am Fahrzeug auf rund 10.000 Euro geschätzt wird.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise werden unter der bekannten Rufnummer der Polizeiinspektion Main-Spessart entgegengenommen.