Fahrzeug überschlägt sich – Fahrer leicht verletzt – Unfallursache: Straßenglätte
RAUHENEBRACH / WUSTVIEL – Auf der Staatsstraße 2247 hat sich in der Nacht von Sonntag auf Montag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein junger Autofahrer glücklicherweise mit dem Schrecken und nur leichten Verletzungen davonkam. Gegen 23:40 Uhr war ein 22-jähriger Mann mit seinem 3er BMW von Wustviel kommend in Fahrtrichtung Untersteinach unterwegs, als er auf einem extrem vereisten Streckenabschnitt die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Das Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach im angrenzenden Gelände und blieb schließlich schwer beschädigt in einem Feld liegen.
Die alarmierten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Wustviel sowie die Polizei Haßfurt waren schnell vor Ort, um die Unfallstelle abzusichern und den Fahrer zu betreuen. Trotz der heftigen Überschläge konnte sich der 22-Jährige nach ersten Erkenntnissen selbst aus dem Wrack befreien. Er wurde vom Rettungsdienst erstversorgt und zur weiteren Untersuchung sowie Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Die winterlichen Straßenverhältnisse machten nicht nur dem Unfallfahrer, sondern auch den Rettungskräften auf der Anfahrt zu schaffen.
An dem BMW entstand durch den Unfall Totalschaden; das Fahrzeug musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Die Polizei Haßfurt nimmt diesen Vorfall erneut zum Anlass, vor den tückischen Gefahren durch überfrierende Nässe und Glatteis zu warnen, die insbesondere in den Nacht- und Morgenstunden auf den Staatsstraßen der Region auftreten können. Die Staatsstraße 2247 war während der Bergungsarbeiten zeitweise nur eingeschränkt befahrbar, ist mittlerweile jedoch wieder uneingeschränkt für den Verkehr freigegeben.
