Fahrzeug überschlägt sich – Massive Behinderungen im Würzburger Berufsverkehr

WÜRZBURG/EBERTSKLINGE – Am Donnerstag-Nachmittag wollten die Fahrer eines T5 und eines Land Rovers, wie dort vorgesehen, nebeneinander von der Ebertsklinge auf die B19 abbiegen.

Während des Vorgangs touchierte der VW das Heck des Land Rover, so dass dieser zunächst gegen den am Fahrbahnrand befindlichen Bordstein gedrängt wurde und schließlich an das dortige Brückengeländer prallte. Durch die entstandene Wucht kippte der Land Rover zur Seite um.

Der Fahrer konnte sich schließlich mit Hilfe von Passanten durch den Kofferraum befreien. Beide Unfallbeteiligte blieben unverletzt. Es entstand nach ersten Schätzungen ein Gesamtsachschaden von 65.000€.

Die Strecke nach Heidingsfeld musste für die Dauer der Unfallaufnahme dauerhaft, die Gegenrichtung zeitweise gesperrt werden, was zu enormem Rückstau mit Auswirkungen auf das gesamte Stadtgebiet führte.