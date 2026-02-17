Fahrzeug überschlägt sich mehrfach: Staatsstraße nach schwerem Unfall voll gesperrt
KITZINGEN – Ein 22-jähriger Autofahrer ist am Dienstagvormittag auf der Staatsstraße 2272 zwischen Kaltensondheim und Kitzingen schwer verunglückt, nachdem er auf nasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen Skoda verloren hatte. Das Fahrzeug überschlug sich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit mehrfach und blieb schwer beschädigt mitten auf der Fahrbahn liegen.
Obwohl der Fahrer sein Auto noch eigenständig verlassen konnte, erlitt er schwere Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung vor Ort in ein Krankenhaus transportiert. Die Bergung des Wracks sowie die Reinigung der stark verschmutzten Fahrbahn machten eine Vollsperrung der Strecke bis etwa 13:30 Uhr erforderlich.
Neben der Polizei Kitzingen waren die Feuerwehren aus Kitzingen, Repperndorf und Kaltensondheim sowie der Rettungsdienst und die Straßenmeisterei im Einsatz, um die Unfallstelle abzusichern und den Verkehr umzuleiten. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.
