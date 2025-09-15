Auto IU

Fahrzeug überschlägt sich – Unfallursache: Nicht angepasste Geschwindigkeit

OERLENBACHAuf der B 286 zwischen Arnshausen und Oerlenbach hat sich am Montagmorgen ein schwerer Autounfall ereignet, der glücklicherweise glimpflich ausging. Ein 44-jähriger Mann kam mit seinem Kleinwagen von der Fahrbahn ab, woraufhin sich das Fahrzeug überschlug. Er erlitt nur leichte Verletzungen.

Der Unfall ereignete sich gegen 04:15 Uhr, als der Fahrer in Richtung Arnshausen unterwegs war. In einem Kurvenbereich verlor er die Kontrolle über den Wagen, der sich daraufhin überschlug und auf dem Dach zum Stehen kam. Der Fahrer konnte sich leicht verletzt aus dem Fahrzeug befreien und einen Notruf absetzen.

Einsatzkräfte waren schnell vor Ort. Der Mann wurde an der Unfallstelle erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Freiwillige Feuerwehr Arnshausen war im Einsatz. Der Schaden am VW Caddy wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

