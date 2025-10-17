Auto IU
Fahrzeugdieb auf frischer Tat angetroffen
WIESTHAL – Am Abend des 16. Oktober 2025 beobachtete ein 42-jähriger rumänischer Staatsangehöriger, wie ein bislang unbekannter Täter versuchte, sein Kleinkraftrad zu entwenden.
Dem Eigentümer gelang es, den Täter zu stellen, woraufhin dieser von dem Fahrzeug abließ und flüchtete. Die Identität des Täters konnte nicht festgestellt werden.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09352/874130 oder per E-Mail an pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de bei der Polizei in Lohr zu melden.
