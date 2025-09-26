Fahrzeugkontrolle deckt zahlreiche Unstimmigkeiten auf – gestohlene Autos sichergestellt

WEIBERSBRUNN, LKR. ASCHAFFENBURG – Die Kontrolle eines Fahrzeuggespanns, bestehend aus einem PKW und einem PKW auf Anhänger, führt zur Feststellung mehrerer Straftaten.

Am Donnerstag gegen 10:30 Uhr gelang es Beamten der Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach manipulierte Fahrzeugdokumente zu erkennen. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem Zugfahrzeug, ein Mercedes, um einen entwendeten PKW handeln könnte. Die beiden Insassen wurden vorläufig festgenommen.

Auch beim mitgeführten Toyota auf dem Anhänger wurden Manipulationen an der Fahrzeugidentifikationsnummer festgestellt. Das Fahrzeug war als gestohlen gemeldet und wurde sichergestellt. Der Anhänger selbst zeigte ebenfalls Unregelmäßigkeiten und wurde abgeschleppt.

Zudem verfügte der Fahrzeugführer nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis. Die beiden festgenommenen Personen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.