Fahrzeugkontrollen im Zusammenhang mit Tuning- und Poser-szene in Geiselwind
GEISELWIND – Die Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried hat am Samstag gemeinsam mit Beamten mehrerer Dienststellen umfangreiche Kontrollen von Fahrzeugen der Tuning- und Poser-Szene im Autohof Strohofer in Geiselwind durchgeführt. Insgesamt wurden 52 PKW überprüft und dabei 20 Verstöße festgestellt, die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten. Zwei Fahrzeuge wurden sichergestellt, und vier weiteren wurde die Weiterfahrt untersagt.
Die Kontrollmaßnahmen fanden zwischen 09:00 und 16:00 Uhr statt und waren auf die Überprüfung illegaler oder nicht zulässiger Umbauten an den Fahrzeugen ausgerichtet. Über zehn Einsatzkräfte waren an der Aktion beteiligt.
Von den festgestellten Verstößen betrafen 20 Fälle Mängel, die die Betriebserlaubnis der betroffenen PKW erlöschen ließen. Zwei der Fahrzeuge wurden zur Erstellung eines technischen Gutachtens an eine Prüfstelle verbracht und mussten dafür sichergestellt werden. Vier weiteren Fahrzeughaltern wurde die Weiterfahrt mit sofortiger Wirkung untersagt.
Die Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried hob hervor, dass solche Kontrollen einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit im Straßenverkehr darstellen und festgestellte Verstöße konsequent verfolgt werden.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!