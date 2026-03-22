Fairtrade-Familienfrühstück im Mehrgenerationenhaus Haßfurt
HASSFURT IM LANDKREIS HASSBERGE – Im Rahmen des Programms „ElternChanceN – mit Elternbegleitung Familien stärken“ fand im Mehrgenerationenhaus Haßfurt kürzlich ein Fairtrade-Familienfrühstück statt. Schwerpunktthema der Zusammenkunft war eine praxisnahe Unterweisung zum Thema „Erste-Hilfe am Kind“.
Simone Gilley vom BRK-Kreisverband Haßberge gab den teilnehmenden Eltern wertvolle Einblicke und beantwortete individuelle Fragen in Kleingruppen. Dabei konnten die Eltern nicht nur ihr theoretisches Wissen auffrischen, sondern erhielten auch praktische Tipps für den Alltag, während ihre Kinder vor Ort betreut wurden.
Das monatliche Format wird von einer qualifizierten Elternbegleiterin moderiert und bietet neben fachlichem Input vor allem einen niedrigschwelligen Raum für Austausch und Vernetzung. Das Angebot ist für Mamas, Papas und Großeltern kostenfrei und ohne Voranmeldung zugänglich. Informationen zu weiteren geplanten Familienangeboten sind online verfügbar unter:
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