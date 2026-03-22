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Fairtrade-Familienfrühstück im Mehrgenerationenhaus Haßfurt

22. März 2026Letztes Update 22. März 2026
Fairtrade-Familienfrühstück im Mehrgenerationenhaus Haßfurt
In Kleingruppen ging Simone Gilley vom BRK KV Haßberge gezielt auf die individuellen Fragen der Eltern zum Thema Erste-Hilfe am Kind ein. (Foto: MGH/ Marika Philipp)
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HASSFURT IM LANDKREIS HASSBERGE – Im Rahmen des Programms „ElternChanceN – mit Elternbegleitung Familien stärken“ fand im Mehrgenerationenhaus Haßfurt kürzlich ein Fairtrade-Familienfrühstück statt. Schwerpunktthema der Zusammenkunft war eine praxisnahe Unterweisung zum Thema „Erste-Hilfe am Kind“.

Simone Gilley vom BRK-Kreisverband Haßberge gab den teilnehmenden Eltern wertvolle Einblicke und beantwortete individuelle Fragen in Kleingruppen. Dabei konnten die Eltern nicht nur ihr theoretisches Wissen auffrischen, sondern erhielten auch praktische Tipps für den Alltag, während ihre Kinder vor Ort betreut wurden.

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Das monatliche Format wird von einer qualifizierten Elternbegleiterin moderiert und bietet neben fachlichem Input vor allem einen niedrigschwelligen Raum für Austausch und Vernetzung. Das Angebot ist für Mamas, Papas und Großeltern kostenfrei und ohne Voranmeldung zugänglich. Informationen zu weiteren geplanten Familienangeboten sind online verfügbar unter:

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