Falsche Bedienstete: Wer hat verdächtige Beobachtungen in Schweinfurt oder Werneck gemacht?

SCHWEINFURT – In Schweinfurt und Werneck hat sich am Montagmittag ein unbekannter Mann unter dem Vorwand, die Wasserqualität oder den Wasserdruck zu prüfen, Zutritt zu Wohnhäusern verschafft. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts eines versuchten Diebstahls und bittet um Zeugenhinweise.

Vorfall in Werneck:

Gegen 14:30 Uhr klingelten zwei Männer an einem Anwesen in der Hainleinstraße und erklärten der 85-jährigen Bewohnerin, dass aufgrund der Verlegung von Glasfaserkabeln der Wasserdruck überprüft werden müsse.

Vorfall in Schweinfurt:

Ein Mann erschien am Deutschhof und wollte die Wasserqualität prüfen. Der 88-jährigen Hausbewohnerin wurde ein kleiner Geldbetrag für den Wasserverbrauch versprochen, den sie jedoch nicht wechseln konnte. Der Unbekannte sicherte daraufhin eine Überweisung zu.

Täterbeschreibung:

ca. 25 Jahre alt

etwa 170 cm groß, schlanke Statur

kurze dunkle Haare

fränkischer Akzent

Polizei warnt vor Betrugsmasche:

Die Schweinfurter Polizei rät, sich in solchen Fällen direkt bei den Stadtwerken oder zuständigen Versorgern zu erkundigen. Im Zweifelsfall sollte die Polizei verständigt werden.

Zeugen oder weitere Betroffene werden gebeten, sich bei der Polizei Schweinfurt unter der Telefonnummer 09721/202-0 zu melden.