Falsche Handwerker entwenden Bargeld – Wer kann Hinweise geben?

WÜRZBURG / SANDERAU. Ein Mann und eine Frau gaben sich Montagmittag als Handwerker aus und verschafften sich so Zutritt zur Wohnung einer 83-jährigen Rentnerin. Sie entwendeten Bargeld und entkamen unerkannt. Die Polizei Würzburg ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Montag, gegen 12:30 Uhr, verschafften sich ein Mann und eine Frau Zutritt zur Wohnung einer 83 Jahre alten deutschen Rentnerin in der Tilsiter Straße. Sie täuschten vor Handwerker zu sein und einen Wasserrohrbruch beheben zu müssen.

Die Rentnerin ließ beide Unbekannte in ihre Wohnung und stellte nach deren Verlassen fest, dass ihr ein niedriger dreistelliger Bargeldbetrag aus ihrem Geldbeutel fehlten.

Die Personen können wie folgt beschrieben werden:

Männlicher Tatverdächtiger:

Circa 170 cm groß, kräftige Statur

Etwa 50 Jahre alt

Kurzes, volles, dunkles Haar, Dreitagebart

Bekleidet mit einer blaugrauen Winterjacke, hellem Oberteil und dunkler Hose

Weibliche Tatverdächtige:

Circa 170 cm groß

Etwa 50 Jahre alt

Gebräunter Teint, auffällig stark geschminkt, künstliche Wimpern

Schwarze, hochgebundene Haare

Bekleidet mit einer dunklen Winterjacke und dunkler Hose

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter Tel. 0931/457-2230 entgegen.