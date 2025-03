Falsche Kennzeichen: Junger Mann häuft viele Straftaten an

GEMÜNDEN AM MAIN – Ein Heranwachsender aus dem Raum Gemünden steht im Verdacht, für eine Vielzahl von Straftaten verantwortlich zu sein, die sich über mehrere Monate erstrecken. Die Ermittlungen gegen den jungen Mann begannen bereits Ende des letzten Jahres, als er erstmals ins Visier der Polizei geriet.

Im Dezember 2024 wurde festgestellt, dass er an einem Motorrad nicht amtlich ausgegebene Kennzeichen angebracht hatte und damit am Straßenverkehr teilnahm. Auch die Zulassungs- und Hauptuntersuchungsplaketten waren gefälscht, um ein offizielles Kennzeichen vorzutäuschen. Außerdem besaß der Mann keine gültige Fahrerlaubnis und legte mit dem Motorrad unter anderem eine Fahrt von Rüsselsheim in die Region zurück.

Im Januar 2025 kaufte er sich in Frankfurt am Main einen Seat, den er ebenfalls ohne Fahrerlaubnis in den Raum Gemünden überführte. Später brachte er entwendete Kennzeichen am Fahrzeug an und verursachte im Sinngrund einen Verkehrsunfall, bei dem er mit dem Wagen in einen Straßengraben fuhr.

Am 1. Februar fiel der Mann erneut der Polizei auf, als er mit einem Audi an der Mainlände in Gemünden wegen einer Fahrzeugpanne kontrolliert wurde. Auch an diesem Fahrzeug waren Kennzeichen angebracht, die nicht zu dem Auto gehörten. Das Fahrzeug wurde auf einem öffentlichen Parkplatz abgestellt, und der Beschuldigte entsorgte später dort auch das Motorrad, mit dem er im Dezember illegal unterwegs gewesen war.

Im März wurden die Ermittlungen ausgeweitet, nachdem der Mann mit einem weiteren Audi, diesmal mit gestohlenen Kennzeichen aus Hofheim in Unterfranken, unterwegs war. In der Nacht zum 1. März soll er zudem in Rieneck einen Anhänger gestohlen und diesen später nahe Hammelburg an einer Staatsstraße in einem Gebüsch zurückgelassen haben – ebenfalls mit entwendeten Kennzeichen versehen.

Die Polizeistation Gemünden hat inzwischen auch Bekannte des Mannes ins Visier genommen, die bei einigen Straftaten als Mittäter agierten. Diese stehen im Verdacht, ebenfalls ohne Fahrerlaubnis und mit gestohlenen Kennzeichen am Straßenverkehr teilgenommen zu haben. Ein Jugendlicher wurde Mitte März in Gräfendorf nach einer Polizeikontrolle vorübergehend in Jugendarrest genommen, kam jedoch nach einer richterlichen Entscheidung am folgenden Tag wieder frei.

Die Polizei ermittelt derzeit unter anderem wegen Kennzeichendiebstahls, Urkundenfälschung, Diebstahls von Treibstoff aus geparkten Fahrzeugen und Tankbetrug. Die Liste der Straftaten ist umfangreich. Während einer der Tatverdächtigen zu den Tatzeiten noch strafunmündig war, müssen sich die anderen nach Abschluss der Ermittlungen strafrechtlich verantworten.