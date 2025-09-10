Falsche Mitarbeiter der Stadtwerke erbeuten Bargeld und Handys in Bergrheinfeld – Polizei warnt und gibt Tipps
BERGRHEINFELD – Die Polizei Schweinfurt warnt vor falschen Mitarbeitern der Stadtwerke, nachdem am Dienstagnachmittag drei Unbekannte mit dieser Masche bei einem Ehepaar Geld und Wertgegenstände erbeuteten. Die Täter verschafften sich gegen 13:15 Uhr unter einem Vorwand Zutritt zur Wohnung der Senioren in der St.-Georgen-Straße, lenkten sie ab und stahlen Gegenstände im Wert von über 500 Euro.
Während zwei der Täter das Ehepaar in unterschiedlichen Räumen ablenkten, nutzte ein dritter die Gelegenheit, um unbemerkt Bargeld und Wertgegenstände zu stehlen. Nach der Tat konnten die drei Männer unerkannt flüchten. Ersten Erkenntnissen zufolge entkamen sie mit einem silbergrauen Mercedes in unbekannte Richtung.
Die Polizei hat eine Beschreibung der mutmaßlichen Täter veröffentlicht:
Täter 1: circa 180 cm groß, 40 Jahre alt, dick, etwa 150 kg schwer. Er trug ein grünkariertes Hemd und eine dunkle lange Hose.
Täter 2: circa 170 cm groß, 35 Jahre alt, kräftige Statur, etwa 100 kg schwer. Er hatte einen Vollbart und trug schwarze lange Kleidung.
Täter 3: circa 185 cm groß, 25 Jahre alt, schlank, etwa 90 kg schwer. Er trug dunkle lange Kleidung.
Die Polizei Schweinfurt bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall oder den flüchtigen Personen geben können, sich unter der Telefonnummer 09721/202-0 zu melden.
