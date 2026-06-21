Falsche Polizeibeamte erbeuten hohen Geldbetrag in Michelrieth
MARKTHEIDENFELD, OT MICHELRIETH, LKR. MAIN-SPESSART – Eine Seniorin wurde am Donnerstagabend Opfer von Betrügern, die sich als Kriminalbeamte ausgaben. Die Täter erbeuteten Schmuck und Bargeld im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei Würzburg sucht nun nach Zeugen.
Hergang der Tat
Gegen 21:30 Uhr erhielt die Seniorin in der Mühlenstraße einen Anruf von einem Unbekannten, der sich als Kriminalbeamter ausgab. Er behauptete, dass festgenommene Straftäter Informationen über ihr Vermögen hätten, und kündigte zur angeblichen Sicherheit den Besuch eines weiteren Beamten an. Um Vertrauen zu erwecken, wurde ein Kennwort vereinbart.
Wenig später erschien ein Mann an der Wohnanschrift, nannte das Kennwort und präsentierte einen täuschend echt wirkenden, jedoch gefälschten Dienstausweis. Im weiteren Verlauf übergab die Seniorin dem Unbekannten Bargeld und Schmuck. Anschließend flüchtete der Täter mit einer Beute im mittleren fünfstelligen Euro-Bereich.
Täterbeschreibung
Der Abholer wird wie folgt beschrieben:
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Geschlecht: Männlich
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Alter: Ca. 24 Jahre
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Größe: Ca. 165 cm
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Statur: Schlanke Figur
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Besonderheit: Undeutliche Aussprache
Zeugenaufruf
Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe:
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Wer hat am Donnerstagabend im Bereich der Mühlenstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet?
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Wer kann Hinweise auf die Identität oder den Aufenthaltsort des beschriebenen Abholers geben?
Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Würzburg unter der Rufnummer 0931 / 457-1732 entgegen.
Wichtiger Hinweis der Polizei: Echte Polizeibeamte fordern niemals telefonisch Bargeld oder Wertsachen zur „Sicherung“ ein. Legen Sie im Zweifelsfall einfach auf und verständigen Sie über die Notrufnummer 110 die echte Polizei.
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