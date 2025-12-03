Falsche Polizeibeamte – Rentner übergibt Bargeld – Wer kann Hinweise in Lohr geben?

LOHR A. MAIN, LKR. MAIN-SPESSART – Betrüger haben am Montagnachmittag einen 82-Jährigen dazu gebracht einen hohen Bargeldbetrag zu übergeben. Dazu gaben sie sich am Telefon als Polizeibeamte aus.

Am Montag erhielt ein 82-jähriger Deutscher, gegen 14:30 Uhr, einen Anruf von Betrügern. Diese gaben sich als Polizeibeamte aus und berichteten dem Mann von einem angeblichen Einbruch in seiner Nachbarschaft. Der Rentner solle deshalb sein Bargeld überprüfen und dieses für weitere Maßnahmen an angebliche Beamte übergeben.

Dafür wurde er wenig später von zwei Männern zu Hause, in der Hofstetter Straße, aufgesucht. Der Rentner übergab Bargeld in niedriger fünfstelliger Höhe.

Anschließend flüchteten die Männer in unbekannte Richtung.

Einer der Abholer kann wie folgt beschrieben werden:

40 – 50 Jahre alt

Circa 175 cm groß, 90 kg schwer, kräftige Statur

Gebräunter Teint, 3-Tage-Bart

Dunkel gekleidet, dunkle Mütze

Wer zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat oder wer sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich unter 0931/457-1732 an die Kriminalpolizeiinspektion Würzburg zu wenden.