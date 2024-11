Falsche Polizisten, Enkeltrick & Co – Infoveranstaltung für Senioren im Mehrgenerationenhaus Haßfurt

HAßFURT – Der Lebensabschnitt des Ruhestands bringt neben neuen Freiheiten auch Herausforderungen mit sich, die sich zunehmend auf das Kriminalitätsgeschehen auswirken.

Besonders Trickbetrüger nutzen die oft als verwundbar wahrgenommenen älteren Generationen gezielt aus. Zu den bekanntesten Betrugsmaschen gehört der „Enkeltrick“, bei dem Täter versuchen, Vertrauen zu erschleichen und ihre Opfer finanziell zu schädigen. Besonders alleinlebende Seniorinnen und Senioren stehen im Fokus, da die Täter auf mangelnde Informationen und Unsicherheiten spekulieren.

Die Betrüger agieren dabei vielseitig: Ob per Telefon, E-Mail, an der Haustür oder über das Internet – die Maschen sind unterschiedlich, doch die Ziele sind stets dieselben. Um die ältere Bevölkerung auf diese Gefahren aufmerksam zu machen, fand am Montag im Mehrgenerationenhaus Haßfurt ein Präventionsnachmittag statt. Im Rahmen der RentenSCHMIEDE, geleitet von Christina Raithel vom Betreuungsnetzwerk für alle Generationen, wurden die Teilnehmer im Café Bistro „Offener Treff“ umfassend informiert.

Polizeioberkommissarin Martina Hußlein erklärte aktuelle Betrugsmethoden und gab praktische Tipps, wie man sich schützen kann:

Misstrauen bei ungewöhnlichen Anrufen oder Nachrichten wahren.

Keine persönlichen Daten preisgeben.

Keine Geldübergaben an fremde Personen.

Im Zweifel immer Rat einholen oder die Polizei verständigen.

Die Veranstaltung soll helfen, das Bewusstsein für diese Kriminalitätsformen zu schärfen und die Resilienz gegenüber Betrugsversuchen zu erhöhen.

Für weitere Informationen rund um Seniorenthemen oder bürgerschaftliches Engagement im Landkreis Haßberge steht Melinda Dorosch vom Amt für Soziales und Senioren zur Verfügung. Sie ist unter der Telefonnummer 09521 27-314 erreichbar.



powered by Newsallianz Schweinfurt