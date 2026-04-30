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Falsche Polizisten und Schockanrufe: Betrüger erbeuten Gold und Schmuck im Landkreis Miltenberg

30. April 2026Letztes Update 30. April 2026
Falsche Polizisten und Schockanrufe: Betrüger erbeuten Gold und Schmuck im Landkreis Miltenberg
Symbolfoto: 2fly4
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MILTENBERG / SULZBACH A. MAIN – Am Dienstag sind zwei Senioren Opfer dreister Telefonbetrüger geworden. Durch geschickte Manipulation gelang es den Tätern, wertvolle Edelmetalle und Schmuck zu erbeuten. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Gleich zwei verschiedene Maschen kamen innerhalb weniger Stunden zum Einsatz, um das Vertrauen der älteren Mitbürger zu missbrauchen.

Fall 1: Die Schließfach-Masche in Miltenberg

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Zwischen 12:30 Uhr und 15:45 Uhr kontaktierten Betrüger einen 82-jährigen Mann im Arnouviller Ring. Ein angeblicher Polizeibeamter behauptete am Telefon, die Wertsachen des Rentners in seinem Bankschließfach seien nicht mehr sicher.

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  • Die Tat: Der Senior holte daraufhin sein Edelmetall von der Bank nach Hause.

  • Die Übergabe: Kurze Zeit später erschienen falsche Beamte direkt an seiner Haustür, nahmen die Wertsachen zur „Sicherung“ entgegen und verschwanden unerkannt.

Fall 2: Der Schockanruf in Sulzbach a. Main

Ebenfalls am Dienstagnachmittag wurde eine 77-jährige Frau im Berliner Ring Opfer eines klassischen Schockanrufs. Eine angebliche Mitarbeiterin der Staatsanwaltschaft setzte die Seniorin massiv unter Druck.

  • Die Legende: Eine Angehörige habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht; nur durch die sofortige Zahlung einer Kaution könne eine Haftstrafe abgewendet werden.

  • Die Übergabe: Die Frau übergab schließlich Schmuck und Edelmetall an einen unbekannten Abholer, der daraufhin flüchtete.

Zeugenaufruf der Kriminalpolizei

Die Kriminalpolizei Würzburg sucht nun Zeugen, die am Dienstag in den Bereichen Arnouviller Ring (Miltenberg) oder Berliner Ring (Sulzbach a. Main) verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben.

Hinweise werden unter der Telefonnummer 0931/457-1732 entgegengenommen.

Wichtiger Hinweis Ihrer Polizei:

Die echte Polizei wird Sie niemals am Telefon dazu auffordern, Bargeld oder Wertsachen aus Schließfächern zu holen oder diese an Unbekannte zu übergeben. Legen Sie bei solchen Anrufen sofort auf und wählen Sie selbst den Notruf 110!

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