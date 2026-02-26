Falsche Spendensammler ermittelt und festgenommen
KARLBURG IM LANDKREIS MAIN-SPESSART – Nach dem Auftreten betrügerischer Spendensammler an einem Supermarkt am Montag konnte die Polizei bereits am Dienstag einen schnellen Ermittlungserfolg verbuchen und zwei Tatverdächtige festnehmen. Ein Polizeibeamter, der in seiner Freizeit unterwegs war, gab den entscheidenden Hinweis auf das flüchtige Pärchen.
Am Montagvormittag waren die Betrüger in der Lohrtalstraße vor einer Edeka-Filiale aktiv und täuschten mit Klemmbrettern eine Sammlung für eine Hilfsorganisation für „Behinderte und Taubstumme“ vor. Ein hilfsbereiter Mann übergab eine Spende, woraufhin ihm ein Täter körperlich sehr nahe kam und unbemerkt einen weiteren Geldschein entwendete. Am Folgetag entdeckte der Freizeit-Beamte das Duo in einem Pkw, woraufhin Streifen der Polizei Lohr und Karlstadt die Kontrolle und vorläufige Festnahme durchführten.
Bei den Festgenommenen handelt es sich um zwei rumänische Staatsangehörige im Alter von 25 Jahren. Im Fahrzeug konnten die Beamten diverse gefälschte Spendenlisten und Klemmbretter als Beweismittel sicherstellen. Nach der erkennungsdienstlichen Behandlung und den Vernehmungen auf der Dienststelle wurde das Pärchen wieder entlassen; beide erwartet nun ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen Betrugs.
Die Polizeiinspektion Lohr sucht weiterhin nach möglichen weiteren Geschädigten, die in gutem Glauben Geld an die falschen Sammler übergeben haben. Wenn du betroffen bist oder sachdienliche Informationen geben kannst, melde dich bitte unter der Telefonnummer 09352/8741-0.
