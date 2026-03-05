Auto IU

Falsche Spendensammler festgenommen – Polizei sucht Geschädigte

5. März 2026Letztes Update 5. März 2026
Falsche Spendensammler festgenommen – Polizei sucht Geschädigte
Foto: Pixabay / DawidC
Sparkasse

MELLRICHSTADT IM LANDKREIS RHÖN-GRABFELD – Am Mittwochnachmittag hat die Polizei Mellrichstadt vier Tatverdächtige festgenommen, die mit gefälschten Spendenzetteln und mutmaßlichem Diebesgut unterwegs waren. Gegen 14:45 Uhr kontrollierten die Beamten in der Bahnhofstraße drei Männer und eine Frau im Alter von 15 bis 25 Jahren, die in einem Audi und einem 1er-BMW mit polnischer Zulassung reisten.

Bei der Durchsuchung der Fahrzeuge fanden die Einsatzkräfte neben den gefälschten Unterlagen auch Bargeld sowie zahlreiche Kleidungsstücke und Haushaltsartikel, die offenbar aus Ladendiebstählen stammen. Ein Drogentest beim 25-jährigen Fahrer verlief zudem positiv auf Kokain und THC, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Gegen die Gruppe wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Stefan Labus Kinderarmut bekämpfen
Johanniter Hausnotruf testen

Die Polizeiinspektion Mellrichstadt bittet nun Personen, die den Verdächtigen Spenden übergeben haben oder Angaben zur Herkunft der sichergestellten Waren machen können, sich zu melden.

Das könnte Dich auch interessieren:

Langlebiger und widerstandsfähiger denn je: Neue Pfannenserie EXPLORE ON Keramik von Tefal

Mit der neuen Serie EXPLORE ON Keramik bringt Tefal eine besonders kratzfeste Pfannengeneration auf den Markt, die durch ihre innovative Fusion Core Versiegelung überzeugt. Du profitierst hierbei von einer viermal längeren Lebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Beschichtungen, was die Pfannen zu

Ambulanzzentrum Reinschauen lohnt sich Mann
Mehr

Kontakt: 09776/806-0

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

5. März 2026Letztes Update 5. März 2026

Mehr

Aufkleber an Straßenschilder angebracht – Zivile Streife nimmt 23-Jährigen fest

Aufkleber an Straßenschilder angebracht – Zivile Streife nimmt 23-Jährigen fest

5. März 2026
Deutschlandweit einzigartig: 1.000 Schwangere mit Blutarmut profitieren von Eiseninfusionen

Deutschlandweit einzigartig: 1.000 Schwangere mit Blutarmut profitieren von Eiseninfusionen

5. März 2026
Hände in die Erde! – In Kleinmünster startet das neue Gartenjahr

Hände in die Erde! – In Kleinmünster startet das neue Gartenjahr

5. März 2026
Zukunft.ödp begrüßt Videoüberwachung, übt aber zugleich Kritik am plumpen Wahlkampfmanöver der CSU

Zukunft.ödp begrüßt Videoüberwachung, übt aber zugleich Kritik am plumpen Wahlkampfmanöver der CSU

5. März 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)