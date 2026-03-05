Falsche Spendensammler festgenommen – Polizei sucht Geschädigte
MELLRICHSTADT IM LANDKREIS RHÖN-GRABFELD – Am Mittwochnachmittag hat die Polizei Mellrichstadt vier Tatverdächtige festgenommen, die mit gefälschten Spendenzetteln und mutmaßlichem Diebesgut unterwegs waren. Gegen 14:45 Uhr kontrollierten die Beamten in der Bahnhofstraße drei Männer und eine Frau im Alter von 15 bis 25 Jahren, die in einem Audi und einem 1er-BMW mit polnischer Zulassung reisten.
Bei der Durchsuchung der Fahrzeuge fanden die Einsatzkräfte neben den gefälschten Unterlagen auch Bargeld sowie zahlreiche Kleidungsstücke und Haushaltsartikel, die offenbar aus Ladendiebstählen stammen. Ein Drogentest beim 25-jährigen Fahrer verlief zudem positiv auf Kokain und THC, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Gegen die Gruppe wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.
Die Polizeiinspektion Mellrichstadt bittet nun Personen, die den Verdächtigen Spenden übergeben haben oder Angaben zur Herkunft der sichergestellten Waren machen können, sich zu melden.
Kontakt: 09776/806-0
