Falsche Spendensammler – Polizei ermittelt und sucht Geschädigte
BAD BRÜCKENAU IM LANDKREIS BAD KISSINGEN – Am Donnerstagmittag sind betrügerische Spendensammler auf dem Parkplatz einer Aldi-Süd-Filiale in der Kissinger Straße aufgetreten. Gegen 14:30 Uhr sprachen die Täter einen 78-jährigen Mann an und gaben vor, Geld für Taubstumme zu sammeln.
Als der hilfsbereite Senior seinen Geldbeutel öffnete, griff einer der Unbekannten unvermittelt hinein und entwendete rund 200 Euro Bargeld. Die beiden Täter, die mit Klemmbrettern und gefälschten Spendenlisten agierten, konnten anschließend flüchten. Sie werden als etwa 20 bis 30 Jahre alt, schlank und von ordentlichem Erscheinungsbild beschrieben.
Die Polizeiinspektion Bad Brückenau warnt vor dieser Masche und bittet weitere Personen, die den Betrügern möglicherweise bereits Geld übergeben haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden.
Kontakt: 09741/606-0
