Falscher Arzt erbeutet mehrere tausend Euro bei Telefonbetrug
WUERZBURG IM LANDKREIS WUERZBURG – Am Mittwochnachmittag ist eine Rentnerin im Stadtteil Heidingsfeld Opfer von Telefonbetrügern geworden, die sich als Ärzte der Uniklinik ausgaben. Unter dem Vorwand einer medizinischen Notsituation ihres Sohnes brachten die Täter die Frau dazu, gegen 17:00 Uhr eine Papiertüte mit Bargeld in der Mergentheimer Straße an einen unbekannten Abholer zu übergeben.
Die Betrüger setzten ihr Opfer massiv unter Druck und behaupteten, das Geld werde dringend für ein lebensnotwendiges Medikament aus der Schweiz benötigt. Neben dieser Masche registrierte die Polizei am Mittwoch zahlreiche weitere Anrufe im Stadtgebiet, bei denen sich die Täter auch als angebliche Polizeibeamte ausgaben, um Senioren um ihr Erspartes zu bringen. Im Fall der Übergabe in Heidingsfeld liegt den Ermittlern derzeit noch keine detaillierte Beschreibung des Geldabholers vor.
Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun dringend nach Zeugen, die am späten Mittwochnachmittag im Bereich der Mergentheimer Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Wenn du Hinweise zur Identifizierung des unbekannten Abholers oder zu einem möglichen Fluchtfahrzeug geben kannst, melde dich bitte unter der Telefonnummer 0931/457-1732. Jeder Hinweis kann entscheidend sein, um den Tätern auf die Spur zu kommen.
