Falscher Bankmitarbeiter bestiehlt Seniorin
KITZINGEN IM LANDKREIS KITZINGEN – Eine 88-jährige Frau ist am Donnerstag Opfer eines hinterhältigen Callcenterbetrugs geworden, bei dem sich Unbekannte als Bankmitarbeiter ausgaben und einen vierstelligen Geldbetrag erbeuteten. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen übernommen und bündelt nun Hinweise aus der Bevölkerung, um den Tätern auf die Spur zu kommen.
Die Masche begann mit einem Telefonanruf, bei dem eine angebliche Bankmitarbeiterin die Seniorin in der Memellandstraße über eine vermeintliche Fehlbuchung informierte und geschickt die PIN der EC-Karte erfragte. Nur wenig später erschien ein etwa 25 bis 30 Jahre alter Mann an der Haustür der Dame, um die Karte zur angeblichen Überprüfung abzuholen. Mit der Karte verschwand der Unbekannte sofort und hob kurz darauf an einem Geldautomaten Bargeld vom Konto der Rentnerin ab.
Der Abholer wird als 185 bis 190 cm groß beschrieben, hat kurze, stark gegelte blond-dunkelblonde Haare und trug eine hellgraue Sportjacke. Er sprach akzentfreies Hochdeutsch. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang erneut eindringlich davor, niemals Passwörter oder PIN-Nummern am Telefon preiszugeben – Banken würden solche Daten niemals auf diesem Weg abfragen.
Solltest du Beobachtungen in der Memellandstraße gemacht haben oder Hinweise zu dem beschriebenen Mann geben können, wende dich bitte an die Kriminalpolizei Würzburg unter der Telefonnummer 0931/457-1732
