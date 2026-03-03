Auto IU

Falscher Bankmitarbeiter erbeutet fünfstelligen Betrag in Wiesentheid

Falscher Bankmitarbeiter erbeutet fünfstelligen Betrag in Wiesentheid
WIESENTHEID IM LANDKREIS KITZINGEN – Ein 76-jähriger Rentner ist am Mittwoch Opfer eines Telefonbetrugs geworden, bei dem ein bislang unbekannter Täter einen mittleren fünfstelligen Betrag von seinem Konto entwendete. Ein falscher Bankmitarbeiter hatte den Senior unter einem Vorwand dazu gebracht, sich in sein Online-Banking einzuloggen.

Während des Telefonats behauptete der Betrüger, es gäbe Ungereimtheiten auf dem Konto, die eine Anmeldung am PC erforderlich machten. In der Folge gelang es dem Unbekannten, mehrere Überweisungen zulasten des 76-Jährigen durchzuführen. Die Polizei warnt angesichts dieses Vorfalls erneut vor der bekannten Betrugsmasche und verweist auf ihre Präventionskampagnen wie „Leg´ auf!“ sowie „Ich schütze Oma und Opa“.

Diese Initiativen des Polizeipräsidiums Unterfranken zielen darauf ab, insbesondere ältere Mitbürger über die Gefahren durch falsche Amtsträger oder Bankangestellte aufzuklären. Angehörige und Jugendliche werden gebeten, ihre Großeltern aktiv zu sensibilisieren, um derartige finanzielle Verluste zu verhindern.

